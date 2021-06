Bewoners van een woning aan de Gordelweg in Rotterdam-Noord zijn in de nacht van woensdag op donderdag bedreigd en overvallen. Drie overvallers drongen de woning binnen. Volgens de politie raakte niemand gewond.

Het incident vond rond 5.00 uur plaats. Het is niet duidelijk wat er precies in de woning is voorgevallen.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de daders er met een onbekende buit vandoor gegaan.