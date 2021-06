Twee jonge duiven zijn dinsdag bij het grofvuil gevonden aan de Tolhuislaan in Katendrecht. Een vuilnisman zag de twee vogels in een plastic bak op straat liggen en heeft ze gered.

Het heeft er alle schijn van dat de vogels met opzet zijn gedumpt. "We hadden een afspraak in Katendrecht. Het was een behoorlijke berg en ik stond in de weg voor het verkeer, dus ik zei tegen mijn collega dat hij op moest schieten", zegt vuilnisman Patrick van der Will.

Toen het vuil bijna weg was, viel zijn oog op iets dat in een plastic bak zat. In de bak die tussen het grofvuil stond, zat een nest met twee jonge duiven. "Ik was met stomheid geslagen", aldus Van der Will.



Van der Will is naast vuilnisman ook al ruim twintig jaar vrijwilliger bij de Dierenambulance. Hij zag meteen dat het om jonge duiven ging. Samen met zijn collega Dean Schuring heeft hij de vogels overgezet in een bloempot en meegenomen in de cabine van de vuilniswagen.

"Met deze duiven komt het gelukkig goed." De vogels zijn naar Vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid gebracht.