Een auto is woensdagochtend op de kop beland op de A20 bij Capelle aan den IJssel. Drie rijstroken in de richting van Gouda zijn tijdelijk afgesloten.

"De bestuurster heeft er wonder boven wonder niets aan overgehouden", meldt de politie. Een hond die ook in de auto zat, is gevlucht en is nog niet gevonden.

Het ongeval ontstond toen de automobilist wilde invoegen, maar daarbij de achterkant van een vrachtwagen raakte. Haar auto begon te tollen en sloeg over de kop. "De bestuurster heeft enkel een paar schrammen opgelopen", aldus de politie.