Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer en zijn vriendin reden dinsdagavond met de auto naar Beverwaard. "De man stapte vervolgens de auto uit en kwam met een steekwond terug", meldt de politie.

De man en vrouw reden daarna naar familieleden in Terbregge, maar in de Sterrekroosstraat zakte het slachtoffer in elkaar. Vervolgens zijn de hulpdiensten gebeld.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog veel onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de zaak.