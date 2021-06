Een negentienjarige automobilist uit Zwijndrecht is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de A15. Het eenzijdige ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Hendrik-Ido-Ambacht/Ridderkerk.

Rond 1.00 uur raakte een personenauto met flinke snelheid van de weg. "De bestuurder is vermoedelijk bij het nemen van de afslag uit de bocht gevlogen", meldt de politie.

Het voertuig sloeg meerdere keren over de kop en de automobilist werd uit de auto geslingerd.

De personenauto kwam tot stilstand in de berm. De hulpdiensten troffen het slachtoffer naast het voertuig aan. Duikers hebben in de nabijgelegen sloot gezocht naar eventuele medeslachtoffers. Niemand is daar aangetroffen.