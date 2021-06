Een ruzie is maandagavond uitgelopen op een steekpartij op de Grotemarkt in Rotterdam. Een 42-jarige man raakte hierbij gewond. Een 34-jarige man is opgepakt.

De hulpdiensten werden rond 19.35 uur gealarmeerd over de steekpartij. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en wordt behandeld aan zijn verwondingen.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij.