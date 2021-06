GGD Rotterdam-Rijnmond zet deze maand elke dag veertienduizend prikken. Na dit hoogtepunt kan vanaf juli het aantal vaccinaties omlaag en zullen vier van de dan in totaal veertien priklocaties worden gesloten.

Die veertienduizend vaccinaties noemt de GGD "een enorme opgave, waar we klaar voor zijn". Het betekent dat eerst het aantal priklocaties in de regio nog verder wordt uitgebreid. Zo worden aan de huidige twaalf aan het eind van deze week nog de locaties in Hellevoetsluis en Lansingerland toegevoegd.

Na die piek deze maand loopt het aantal prikken per dag sterk terug, aldus de GGD, waardoor er minder capaciteit en minder locaties nodig zijn. Dan wordt de omgekeerde weg bewandeld en sluit bijvoorbeeld Lansingerland alweer.

Vanaf maandag 5 juli gaan daarnaast Maassluis, Nissewaard en Sommelsdijk dicht. In de volgorde van afbouw wordt rekening gehouden met onder meer de geografische dekking en hoe populair een locatie is bij het publiek. De kans is aannemelijk dat op een later tijdstip nog meer priklocaties de deuren sluiten.