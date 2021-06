Een ongeluk tussen meerdere auto's heeft maandagochtend voor vertraging gezorgd op de A16 bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Door het ongeluk waren twee rijstroken afgesloten, maar die zijn inmiddels weer open.

Het is niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Er stond ongeveer 3 kilometer file. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging van ongeveer 45 minuten.

Het verkeer richting Den Haag werd vanaf knooppunt Ridderkerk omgeleid via de A15 en de A4.