Een ambulancemedewerker is vrijdagavond geslagen tijdens het hulp verlenen aan een slachtoffer op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West. Een 24-jarige man uit Rotterdam is aangehouden vanwege belediging van en fysiek geweld tegen de ambulancemedewerker.

De hulpverlener wilde samen met collega's het slachtoffer ter controle meenemen naar de ambulance, maar de omstanders hielden hen tegen. "Eerst verbaal door te schelden en later fysiek", meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) op Twitter. "Van hulpverleners blijf je af!"



De Veilighedisregio meldt dat diverse omstanders de gebeurtenissen hebben gefilmd. De ambulancemedewerkers zijn geschrokken van het geweld van de omstanders, maar "maken het naar omstandigheden goed."