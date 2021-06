In het Albeda-college aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is vrijdagochtend een waterleiding gesprongen. Alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. Examengerelateerde activiteiten worden verplaatst naar een andere locatie.

"We hebben geen water en dat betekent dat de leerlingen de toiletten niet kunnen gebruiken", aldus persvoorlichter Frans Roozen "Bovendien willen we ons houden aan de coronaregels en dat kan niet als de handen niet gewassen kunnen worden."

Omdat de reparatiewerkzaamheden langer duren dan de onderwijsinstelling in eerste instantie dacht, is het gebouw uiteindelijk leeggemaakt.

Om hoeveel leerlingen het gaat, weet Roozen niet. "Maar het was niet druk. Wij zijn middelbaar beroepsonderwijs en vallen niet onder de regels voor het middelbaar onderwijs. Bij ons volgen leerlingen maximaal één dag in de week fysiek onderwijs en dus niet vijf dagen."