De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een gaslek bij Shell Pernis aan de Vondelingenplaat in de gemeente Rotterdam. De oorzaak was een gescheurde flens, een ring die twee pijpen met elkaar verbindt. Uit de flens sproeide vloeibaar petroleumgas.

De melding kwam binnen rond 9.30 uur. Een klein half uur later liet de brandweer weten dat de situatie onder controle was. "We zijn het gas aan het neerslaan met een waterscherm", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. "We maken sproeiers van slangen om daarmee het gas uit de lucht te halen."

Het is niet bekend hoeveel gas is ontsnapt. Volgens de woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen.