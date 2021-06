Bij een schietincident in de Rotterdamse Benthemstraat voor het Zadkine College in de Agniesebuurt is een man gewond geraakt.

Volgens de politie is de man met een onbekend aantal schotwonden overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie heeft de plaats van het incident afgezet en doet onderzoek naar de toedracht en de dader of daders.