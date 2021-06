Een zestienjarige jongen is donderdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam-Nesselande. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt.

De steekpartij vond plaats rond de Cypruslaan en het Sardiniëhof. De politie heeft niet veel later twee verdachten aan te houden bij metrostation Nesselande. Over hun identiteit is nog niets bekend.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Wat aan het incident vooraf is gegaan, kan de politie nog niet zeggen. De politie doet onderzoek.