Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen geëist tegen twee jongens van veertien en zestien jaar uit Rotterdam voor het aansteken van de brand in het Plaswijckpark in Rotterdam op 27 januari.

Het OM eist een celstraf van 95 dagen, waarvan 66 dagen voorwaardelijk tegen een jongen van veertien jaar. Tegen een andere jongen van zestien jaar zijn negentig dagen geëist, waarvan zestig dagen voorwaardelijk.

Het theatergebouw van het familiepark brandde volledig uit. Ook ging er een filmpje rond waarop de, toen mogelijke, brandstichting te zien was. De jongens werden binnen 24 uur na de brand gearresteerd. Uit onderzoek blijkt nu dat het inderdaad ging om brandstichting.

De brand vond twee dagen na de rellen in het stadsdeel Zuid in Rotterdam plaats. Toch denk het OM niet dat de brand daarmee te maken had. Zij vermoedt eerder dat het om een vorm van baldadigheid gaat. "We denken niet dat het een gepland plan was. Een van de verdachten heeft verklaard dat ze een kampvuur wilden maken van een berg kerstbomen, de ander zegt eigenlijk maar weinig met de brand te maken te hebben gehad", meldt een woordvoerder. Welke jongen wat heeft verklaard, dat kan de woordvoerder niet zeggen.

In de dagen na de brand gingen foto's van de vermeende brandstichters rond op sociale media. Dat leidde tot 'forse bedreigingen'. De politie heeft daarom drie dagen na de brand een oproep gedaan om te stoppen daarmee en om niet voor eigen rechter te spelen.