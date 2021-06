De bouw van de woonwijk Nieuw Kralingen kan binnenkort beginnen. De Raad van State haalde woensdag een streep door het beroep dat Stichting Verenigde Bedrijven van de Boezembocht had aangespannen tegen het bouwplan.

Nieuw Kralingen moet verrijzen tussen Nieuw-Crooswijk en het Kralingse Bos, nabij de Kralingse Plas. De achthonderd woningen worden verdeeld over maar liefst dertien deelprojecten. Voor de nieuwe woningen, bedrijvigheid en het verleggen van de Bosdreef kan de gemeente Rotterdam nu bouwvergunningen verlenen.

De plannen voor de nieuwbouw liggen er al sinds 2014. "Het is een hele opluchting om deze horde genomen te hebben. Niet in de laatste plaats voor de circa vijftienduizend belangstellenden die Nieuw Kralingen actief volgen en de ruim duizend inschrijvers op het eerste deelplan dat in verkoop is gegaan", aldus Erick Schouten van de ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen.

De Stoom Stichting Nederland, die zich bezighoudt met het in stand houden en restaureren van stoomlocomotieven en historische spoorwegrijtuigen, kreeg wel gelijk van de Raad van State.

De gemeente heeft namelijk onvoldoende rekening gehouden met de evenementen die de stichting organiseert. De Rotterdamse gemeenteraad krijgt evenwel van de Raad van State de kans om die onvolkomenheden in het bestemmingsplan weg te poetsen.