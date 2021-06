De naasten van de zeventienjarige jongen die vorige week in zijn woning in Rotterdam-Charlois om het leven werd gebracht, zijn een inzamelingsactie begonnen. Met het geld willen ze een gedenksteen kopen.

Bij de steekpartij raakte ook de moeder van het slachtoffer gewond. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er zijn inmiddels vier verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

Familievriendin Patricia Oliveira heeft geholpen bij het opzetten van de inzamelingsactie. "Ik vind dat de ouders geen financiële stress moeten hebben, vandaar deze actie. We willen Akshay de mooist denkbare gedenksteen geven. Hij was een groot fan van Feyenoord. Dat willen we in de steen verwerken."