De politie heeft vrijdag honderden kilo's paracetamol en cafeïne gevonden bij een garagebedrijf in Ridderkerk. Dat meldt de politie dinsdag. Ingrediënten zoals cafeïne en paracetamol worden in bewerkte vorm gebruikt voor de productie van heroïne. Zes personen zijn aangehouden.

Vijf Rotterdammers worden verdacht van het vervoeren, opslaan en bewerken van ingrediënten tot versnijdingsmiddel voor heroïne. Ook is de 75-jarige eigenaar die de ingrediënten liet vervoeren naar de garage in Ridderkerk is aangehouden.

Gedurende de doorzoekingen werden nog 36 tonnen met 25 kilo paracetamol, chemische grondstoffen voor de productie van harddrugs en 24 kilo viagrapillen gevonden. Ook vond de politie 30.000 euro in contant geld.