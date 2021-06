Het platte dak van congres- en concertgebouw De Doelen in Rotterdam wordt dit jaar omgetoverd in een groene oase. De gemeente laat op een oppervlakte van bijna 2.600 vierkante meter tal van planten aanleggen met daaronder kratten om 300.000 liter water op te vangen. Dat moet helpen de stad koel te houden bij warm en droog weer.

Het is de eerste keer dat een groot gemeentelijk gebouw en rijksmonument in het hart van de stad een multifunctioneel dak van deze omvang krijgt. Het dak van De Doelen is niet toegankelijk voor publiek, maar er wordt wel gekeken of er rondleidingen gegeven kunnen worden.

Aan de zijde van het Schouwburgplein komt een houten vlonder van 480 vierkante meter, dat bestemd is voor educatieve en sociale activiteiten. "Het is fantastisch dat we het grote dak van de Doelen beter gaan benutten. Het wordt een groene oase in het centrum. Het dak vangt regenwater op bij hevige buien en draagt bij aan verkoeling als heet is. Daar heeft iedereen profijt van", zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen, Wonen, Energietransitie Gebouwde omgeving).

Onder de beplanting komt een systeem met kratten, waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. Op het dak komen verschillende soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. De bedoeling is dat de begroeiing bijen, vlinders en vogels aantrekt. Verder worden er vijf insectenhotels geplaatst.

De verwachting is dat het project eind dit jaar klaar is. Rotterdam heeft ruim 18 vierkante kilometer aan platte daken, vaak ongebruikt. Eerder is een natuurdak op woongebouw De Peperklip in Rotterdam-Zuid aangelegd en zijn drie groenblauwe daken op de Robert Fruinstraat in Rotterdam-West tot stand gekomen.