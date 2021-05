De brandweer is maandag uitgerukt voor een brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Keileweg in Rotterdam. De brandweer schaalde snel op naar grote brand. Er waren geen mensen in het pand aanwezig.

De hulpdiensten waren met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén persoon moest nagekeken worden door ambulancepersoneel. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kwam er veel zwarte rook vrij uit het gebouw.

Rond 13.15 uur werd het sein brand meester gegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.