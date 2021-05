Agenten hebben zondagavond in het Kralingse Bos in Rotterdam een man met een hoofdwond aangetroffen. Vermoedelijk is hij ergens mee geslagen. Twee mannen zijn later aangehouden.

De politie ontving een melding over een gelost schot op het Langepad in het Kralingse Bos, maar vond ter plaatse geen vuurwapen. Wel troffen agenten de gewonde man aan.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor hechtingen in zijn hoofdwond. De rol van de twee opgepakte mannen wordt onderzocht.