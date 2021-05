Bij een brand in een woning aan het Rosveld in de Rotterdamse Zuidwijk is in de nacht van zondag op maandag een bewoner om het leven gekomen. Zowel de politie als de brandweer doet onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd.

Om 5.30 uur kreeg de brandweer melding over een brand, waarbij de vlammen uit de woning op de derde verdieping sloegen.

Uit voorzorg werden enkele buren van de lage galerijflat ontruimd. De korte, heftige brand was snel onder controle. Door het blussen is voorkomen dat het vuur oversloeg. Eenmaal binnen trof de brandweer de overleden persoon aan.