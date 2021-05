Het besluit is nu definitief: Woonstad Rotterdam gaat de 114 portiekflats aan de Gerdesiaweg, Marinus van der Stoepstraat en Van de Leckestraat in Rotterdam-Kralingen slopen. Er komen 130 sociale huurwoningen en vijftig huurhuizen in de vrije sector voor terug.

De keuze van de woningcorporatie gaat in tegen de wensen van de bewonerscommissie, die zich inzette voor renovatie en Woonstad Rotterdam betichtte van bewust achterstallig onderhoud om op die manier sloop te kunnen verantwoorden.

Woonstad schrijft dat deze wens 'uitgebreid is besproken en afgewogen tegen onze doelstellingen en mogelijkheden', maar heeft een andere keuze gemaakt. 'Anders dan de bewonerscommissie geeft de overgrote meerderheid van de overige bewoners aan wel begrip te hebben voor de sloop.'

Woonstad Rotterdam-bestuurder Mohamed el Achkar liet eerder al weten dat een sentiment is ontstaan tussen arm en rijk, maar dat er juist meer woningen terugkomen en dat deze sociale huurwoningen goed passen in de mix van de wijk.

De werkzaamheden beginnen in de zomer van 2024 en nemen drie jaar in beslag. De huidige bewoners krijgen voorrang bij de nieuwbouwwoningen.