De politie heeft in samenwerking met de Franse Gendarmerie een groot drugslab in Rotterdam opgerold. Het laboratorium werd gebruikt voor de productie van cocaïne. Bij de actie zijn negen mensen aangehouden.

Ook is meer dan 3,4 miljoen euro contant geld in beslag genomen. Naar aanleiding van het onderzoek deed een groep van tachtig agenten, arrestatieteams en politiehonden invallen op meerdere adressen in Rotterdam en Den Haag.

De agenten troffen het lab aan in een gebouw waar ook een garage in zat. In die garage voegden criminelen geheime compartimenten toe aan voertuigen, zodat ze daar drugs in konden verstoppen. Zeven van zulke voertuigen zijn in beslag genomen, net als een voertuig ter waarde van 110.000 euro.

Zowel het drugslab als de garage waren in beheer van dezelfde criminele organisatie. Een van de leden van de organisatie, die cocaïne door Europa verspreidt, is gearresteerd in Rotterdam.

De grote politieactie in Nederland volgt op een nog grotere actie van de Franse Gendarmerie op 31 maart. Toen arresteerden 450 Franse agenten acht leden van de criminele organisatie.

Daarbij is ook 5 miljoen euro aan cocaïne, 3 miljoen euro aan cannabis en 3,4 miljoen euro in contant geld in beslag genomen. In het onderzoek kon de cocaïnevondst teruggeleid worden naar het Nederlandse drugslab.