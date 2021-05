De tiener uit Heerjansdam die vorige maand in een Barendrechtse woning door een kogel om het leven kwam, is het slachtoffer geworden van een tragisch ongeval. Dat concludeert de politie na wekenlang onderzoek.

Het drama voltrok zich op 16 april in de woning van een vriend aan de Rietgors in Barendrecht. De zestienjarige jongen werd daar rond 16.30 uur door een kogel geraakt. Hij overleed later op de avond.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen om wat voor ongeval het precies gaat. Ook over het gebruikte wapen en of dat al is gevonden, laat hij zich niet uit. Verder strafrechtelijk onderzoek is volgens de woordvoerder niet nodig. "We hebben hier een punt achter gezet."

Na het dodelijke incident werden de vriend en drie andere jongens die ook in de woning aanwezig waren aangehouden. De politie liet alle vier de jongens al snel weer vrij.