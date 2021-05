De marechaussee heeft woensdag in Hoek van Holland negen Albanezen aangetroffen in een trailer, maakt de Koninklijke Marechaussee vrijdag bekend. Tijdens een controle sloeg de speurhond aan en werd de groep vervolgens ontdekt. Een 39-jarige Oekraïner is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Bij controles in de havens van Zuid-Holland werden in de afgelopen week nog eens dertien vreemdelingen aangetroffen. Ze probeerden in een trailer te klimmen en hingen onder vrachtwagens.

Het gaat om mensen uit Algerije, Albanië, Marokko en Syrië. Alle mannen zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. De recherche van de marechaussee in Rotterdam doet verder onderzoek.