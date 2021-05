Een verkeersruzie tussen twee automobilisten is woensdag geëindigd in een steekpartij op de Maasdijk in Maassluis. Daarbij raakte een 54-jarige man gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is in een rode auto gevlucht.

De politie werd rond 16.30 uur gealarmeerd over de steekpartij.

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar de verdachte.