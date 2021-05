Een woning aan de Narcissenstraat in Rotterdam-Zuid is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. De kogelgaten zaten in de ruit van de woning. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt.

Rond 4.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er knallen waren gehoord op straat. Toen agenten bij de woning aankwamen, zagen ze kogelgaten in de ruit. Ook vonden ze hulzen op de straat. De dader was nergens te bekennen.

Het motief voor de schietpartij is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de schutter en onderzoekt het incident.