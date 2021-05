Buurtbewoners van de zeventienjarige jongen uit Rotterdam-Zuid die dinsdagochtend door messteken om het leven werd gebracht hebben een herdenkingsplek ingericht bij zijn woning aan de Meester Arendstraat.

Familieleden en bekenden van het slachtoffer hebben woensdag bij het huis in Carnisse (Charlois) bloemen neergelegd en lichtjes geplaatst.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog steeds onduidelijk. Getuigen zagen drie personen uit de portiek wegrennen. Volgens een buurman zat het hele portiek onder het bloed.

De politie doet nog onderzoek naar de steekpartij, waarbij de moeder van de tiener gewond raakte aan haar arm. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er nog geen verdachten aangehouden.

In de buurt is geschokt en vol ongeloof gereageerd op de dood van de jongen. De jongen wordt omschreven als rustig, aardig en behulpzaam. Buurtbewoners sluiten uit dat hij iets met criminaliteit te maken had.

De politie is een grootschalig onderzoek begonnen en heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Zo worden familieleden en andere bekenden van het gezin gehoord.