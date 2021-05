Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Hogeschool Rotterdam Business School. Ze sprak met studenten en medewerkers onder meer over de impact van de coronacrisis op het hoger onderwijs.

Máxima ging met studenten en medewerkers in gesprek over hun ervaringen met thuis studeren en thuiswerken tijdens de coronacrisis.

De koningin sprak met studenten en medewerkers ook over ondernemerschapsonderwijs en de samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam en het midden- en kleinbedrijf in de regio. Tevens had ze een gesprek met vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties over onderlinge samenwerking om de aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De ruim 450.000 studenten in het hbo kunnen door de coronaregels beperkt naar de hogeschool. Studenten die vanwege omstandigheden niet thuis konden studeren, konden wel altijd terecht op locatie.

De Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie om de colleges vanaf september weer op locatie aan te bieden, in combinatie met online lesmethoden.