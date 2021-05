Twee Rotterdamse huisartsen zijn een petitie gestart omdat zij willen dat 60- tot 65-jarigen ook een ander vaccin dan AstraZeneca moeten kunnen krijgen. Volgens de artsen is er veel angst voor dit vaccin en is dit voor sommige Rotterdammers reden zich niet te laten inenten.

"Het gevaar voor de volksgezondheid is te groot als we deze mensen niet een alternatief aanbieden", laten de Rotterdamse huisartsen weten.

In sommige wijken is de opkomst voor een vaccin met 30 procent erg laag. Een deel van de patiënten wil geen vaccin, waarbij nepnieuws soms een rol speelt. Een deel wil geen AstraZeneca vanwege de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een klein aantal bloedplaatjes. Vooralsnog mogen deze patiënten geen afspraak maken bij de GGD voor een ander vaccin.

Huisarts Matthijs van der Poel vraagt in de petitie samen met zijn collega Bunyamin Meral hier verandering in te brengen. Dat doen zij niet omdat zij menen dat AstraZeneca niet veilig is, maar om te voorkomen dat deze patiënten zich voorlopig niet laten vaccineren en ernstig ziek worden. Van der Poel zag recent alleen nog oudere coronapatiënten die niet gevaccineerd waren in zijn praktijk.

"Mijn inziens is dit de enige aanpak die snel kan zorgen dat hele wijken, die al kwetsbaar waren als brandhaard, ook goed gevaccineerd worden." De gemeente Rotterdam kondigde afgelopen week acties aan om nepnieuws rondom vaccins te pareren.

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vraagt om een oplossing "voor de grote groep vrouwen tussen 60 en 65 jaar die moeite heeft met het vaccin van AstraZeneca".