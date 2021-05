De twee politieagenten die op 21 november 2020 aan het Meiland in de Rotterdamse Vreewijk twee personen neerschoten, hebben rechtmatig gehandeld. Dat is de conclusie van het Openbaar Ministerie (OM) op basis van het door de Rijksrecherche verrichte onderzoek. Het OM heeft daarom besloten de zaak te seponeren. De agenten worden niet vervolgd.

De politie kreeg die avond een melding over een woningoverval. In de woning was een pokertoernooi aan de gang waar meerdere personen aan deelnamen. Toen de politie ter plaatse kwam, zag een agent door het raam een man met een vuurwapen met geluiddemper staan. De man hield meerdere personen onder schot die op hun buik op de grond lagen.

Toen de man met het vuurwapen in de deuropening van de woning ging staan, riep een agent dat hij zijn wapen, die hij op heuphoogte vasthield, moest laten vallen. In plaats daarvan hield hij het pistool juist hoger. Daarop loste een van de agenten twee schoten die de man raakten. De man trok vervolgens de voordeur weer dicht waarop een andere agent twee keer op de voordeur schoot. Daarbij werd niemand geraakt.

Twee agenten die zich aan de achterkant van de woning bevonden, zagen een andere man gebukt richting de achterdeur lopen. Die man bleek later de eigenaar van de woning te zijn. Een van de agenten riep dat iedereen naar buiten moest komen en loste vervolgens een waarschuwingsschot.

De bewoner draaide ondanks dat bevel om en liep gebukt weer de woning in. Tijdens de draai zagen de agenten dat ook hij een vuurwapen in zijn hand had. Hij had dat wapen kort daarvoor van de grond gepakt en zocht een veilige plaats in de tuin. Toen de man even later terug in de woning omhoog kwam, schoot een andere agent hem in zijn schouder. Het was op dat moment niet mogelijk zijn benen te raken, omdat die niet te zien waren.

Onduidelijkheden wie dader of slachtoffer was

Het was voor de agenten ter plaatse volstrekt onduidelijk wie dader of slachtoffer was, stelt het OM. Iedereen die de woning uit kwam, was een potentieel gevaar.

Dat gevaar werd bevestigd doordat de mannen aan de voor- en achterkant van de woning allebei een vuurwapen droegen en geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om zich over te geven. De agenten moesten de mannen stoppen, is dan ook het oordeel.

Voordat de agenten besloten te schieten, hebben zij zowel mondeling als met waarschuwingsschoten gewaarschuwd. Vervolgens hebben zij volgens de eisen van hun geweldsinstructie hun dienstwapen gebruikt.