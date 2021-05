Een zeventienjarige jongen is dinsdagochtend aan zijn verwondingen bezweken na een steekpartij in een woning aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. Zijn 44-jarige moeder raakte gewond aan haar arm en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten werden iets na 9.30 uur gealarmeerd over de steekpartij in de wijk Carnisse. De ambulance, een traumahelikopter, de brandweer en de politie rukten uit naar Rotterdam-Zuid. Daar troffen ze twee gewonde personen aan.

Reanimatie mocht voor het mannelijk slachtoffer niet meer baten. Hij overleed later op de ochtend. Omwonenden vertellen dat enkele mannen de woning zijn binnengedrongen, maar over de toedracht is verder nog niets bekend.

Het slachtoffer is de zoon uit het gezin dat uit drie kinderen bestaat van wie er nog twee thuis wonen, vertellen omwonenden. In de omgeving wonen verschillende familieleden. De dochter zou dinsdagochtend op school hebben gezeten en de stiefvader van het slachtoffer was naar zijn werk.

De vrouw zou er al tientallen jaren wonen. Een bovenbuurman lag nog op bed toen de politie plotseling aanbelde. "Ik schrok wakker van de bel", zegt hij. "Ik moest de woning uit vanwege het forensisch onderzoek. De portiek zat onder het bloed."

Hij is aangeslagen door het nieuws dat de tiener is overleden. "Ik begrijp het niet, het is een heel normaal gezin", zegt hij. "Ik heb een goede band met het gezin. Dit komt keihard aan."

Ook een andere buurvrouw omschrijft het slachtoffer als een rustige en behulpzame jongen. Over de toedracht tasten de buren nog in het duister.

Bij de politie is ook nog niets bekend over de toedracht van het incident. De politie onderzoekt de zaak.