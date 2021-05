Een man is dinsdagochtend aan zijn verwondingen overleden na een steekpartij in een woning aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. Een vrouw is gewond geraakt aan haar arm en naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten werden iets na 9.30 uur gealarmeerd. De ambulance, een traumahelikopter, de brandweer en de politie rukten uit.

Daar troffen ze twee gewonde personen aan. Reanimatie mocht voor de man niet meer baten. Hij overleed later op de ochtend.

De toedracht van de steekpartij is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak.