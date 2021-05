Bij de Euromast in Rotterdam vonden maandagavond filmopnames plaats. Het digitale theater Hymn schoot daar beelden voor de eerste digitale theatershow van de nieuwe start-up. Dat gebeurde met drones, helikopters en koud vuur.

Hymn is een initiatief van Thomas de Vrij en Harald Dunnink. Zij produceren naar eigen zeggen shows in directe samenwerking met een artiest en willen op die manier publiek en artiest op een nieuwe manier met elkaar in verbinding brengen in hun digitale theater.

De opnames vonden plaats tussen 20.00 en 23.00 uur. Bij Hymn was maandagavond niemand bereikbaar voor een toelichting, Brianne Pols wilde namens Euromast wel het een en ander toelichten. "Het zijn de eerste opnames van dit nieuwe platform. Er worden filmbeelden gemaakt met onder meer een helikopter. Er is ook een artiest bij betrokken, maar ik kan niet vertellen wie dat is."

Dat is zeer waarschijnlijk Davina Michelle. Hymn kondigt op de eigen website een show met haar aan op woensdag 9 juni die ook buiten Europa wordt uitgezonden.