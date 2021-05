Een jongen is maandag rond 14.30 uur gewond geraakt bij een steekincident op de Hofstedestraat in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar de dader(s). Het slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet meer zeggen over de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding voor het incident. "We onderzoeken wat er is gebeurd. Mogelijk zijn er meerdere personen bij betrokken.

Een traumahelikopter was opgeroepen, maar bleek uiteindelijk niet nodig. De jongen had volgens de woordvoerder "oppervlakkige verwondingen".