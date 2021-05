Ruim drieduizend iepen in Rotterdam worden sinds deze maand ingeënt tegen de iepziekte. De injectie in de bast van de boom is te vergelijken met een jaarlijkse griepprik voor mensen. Met de preventieve prik zijn de bomen komend seizoen beter beschermd tegen de ziekte, die wordt veroorzaakt door een besmettelijke schimmel.

Rotterdam telt ruim zesduizend iepen. Daarvan is ongeveer de helft amper vatbaar voor de ziekte, zo meldt de gemeentedienst Stadsbeheer. Vooral de oudere exemplaren worden ziek.

Dankzij het inenten krijgt minder dan 1 procent de iepziekte. Zonder prik was dat percentage veel hoger geweest. Volgens de Rotterdamse groenspecialisten kan het aandeel in dat geval oplopen tot wel 20 procent.

De schimmel wordt verspreid door de iepenspintkever. Tijdens de zomer vliegt deze kever rond, op zoek naar een zieke iep om zich voort te planten. Het vrouwtje boort zich door de bast en zet haar eitjes af. Na een paar weken vliegen de jonge kevers uit. Zij zijn met de schimmel besmet en kunnen andere gezonde iepen aantasten door vraat aan jonge twijgen.

Wanneer een iep besmet is, raken de houtvaten verstopt. Daardoor sterft de aangetaste tak en daarna vaak de gehele boom af. Als een boom eenmaal is aangetast, kan die niet meer worden gered. In de zomer controleert de gemeente de iepen dan ook regelmatig op ziekteverschijnselen.