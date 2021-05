Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Tienmorgenseweg in Rozenburg. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 23.00 uur bij het kruispunt op de Tienmorgenseweg.

"We sluiten niet uit dat de automobilist onder invloed was van verdovende middelen", zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.