Een man is maandagochtend in een woning aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam-Ommoord neergestoken door een vrouw. De politie gaat ervan uit dat het incident heeft plaatsgevonden in de relationele sfeer. De vrouw is aangehouden.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.

De precieze aanleiding van het incident is niet bekend. De politie doet onderzoek.