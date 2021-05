Duikers van een gespecialiseerd duikteam van de douane hebben in de haven van Rotterdam 220 kilo cocaïne gevonden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondag. De lading verdovende middelen zat verscholen onder een schip dat afkomstig was uit het Braziliaanse Santos.

De drugs zaten volgens het OM in vier sporttassen in een zogenoemde 'zeekast'. Zeekasten zijn openingen onder de waterspiegel waardoor zeewater gebruikt kan worden voor de koeling van machines.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, doet verder onderzoek naar de zaak. De drugs zijn vernietigd.

Eerder deze week werd nog bekend dat de politie negen mensen heeft aangehouden in een groot drugssmokkel- en corruptieonderzoek in de Rotterdamse haven. Het ging onder meer om medewerkers van een rederij die betrokken zouden zijn bij het transport van grote partijen cocaïne via zeecontainers. Of dat onderzoek een link heeft met deze vangst is niet duidelijk.