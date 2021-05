Voetganger steken nu nog over terwijl de Eurovisie-hit Waterloo van ABBA wordt afgespeeld, maar na zaterdagavond zal het winnende lied van het Eurovisie Songfestival 2021 klinken uit de stoplichten voor Ahoy in Rotterdam.

De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdagavond in Ahoy in Rotterdam, daar zal blijken welk lied de stoplichten gaan afspelen.

Vanaf het moment dat de winnaar bekend is, danst het 'groene mannetje' in het verkeerslicht op dát nummer. Hoog in de peilingen staan momenteel Frankrijk, Italië en Malta.

De finale is vanavond om 21.00 uur te zien op NPO1.