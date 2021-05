Duncan Laurence wordt zaterdag en zondag geëerd met een bijzondere laserprojectie op de Rotterdamse Zalmhaventoren. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019 kan zaterdagavond niet aanwezig zijn bij de finale vanwege een coronabesmetting. Als hart onder de riem staat op de toren immens groot 'We love Duncan' geprojecteerd.

"Je moet als zakenman eigenlijk niet emotioneel zijn, maar dit vond ik wel heel sneu", zegt Michel Povée van Resal Lasers. Zijn bedrijf verzorgt dit jaar de lasertechniek op het songfestival, zoals bij het openingsoptreden van Duncan in de eerste halve finale afgelopen dinsdag. Toen Povée donderdag hoorde dat Duncan er op de grote avond niet bij kan zijn, moést hij wel iets doen.

Hoewel het project oogt alsof er weken planning aan voorafging, ontstond het idee spontaan tijdens zijn autorit naar huis vanuit Ahoy. Povée zocht contact met de kunstmakers van het bedrijf Mothership, die eerder deze week al een lichtshow rond de Erasmusbrug realiseerden. Ze kwamen al gauw uit bij de Zalmhaventoren.

Een bewoner van de nabijgelegen Erasmustoren stelde zijn balkon beschikbaar om de projector op te zetten en zo prijkte de tekst vrijdagavond urenlang kleurrijk op de toren. Zaterdagavond is de projectie nog eens te zien, tussen 22.00 en 1.00 uur.

Duncan zag zaterdagochtend een foto van het gebouw en was even sprakeloos. "Dit is ongelooflijk", schreef hij op Twitter. "En zo, zo, zo lief. Bedankt voor de liefde en steun."