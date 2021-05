Bij een vechtpartij aan de Slinge in Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag geschoten. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een van hen had een vuurwapen bij zich.

De politie werd rond 00.50 uur gealarmeerd over de schietpartij. Een getuige had een luide knal gehoord. Hulpdiensten rukten vervolgens uit naar de Slinge. Er bleek daadwerkelijk geschoten te zijn.

Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk wat vooraf ging aan de vechtpartij.