De Rotterdamse afdeling van politiebond ANPV heeft in een open brief de hulp ingeroepen van de gemeenteraden in de regio. De bond wil dat zij meedenken over de problemen waarmee de politie-eenheid wordt geconfronteerd. Zo wijst de ANPV erop dat de eenheid Rotterdam vijftienhonderd politiemensen minder heeft dan tien jaar geleden.

Ook stelt de ANPV dat de druk op jonge agenten toeneemt en dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om studenten en nieuwe agenten goed op te vangen. Daarnaast kampt het politiekorps met vergrijzing, waardoor de komende jaren nog veel personeel afvloeit.

Voorzitter Peter Meijer van de regionale ANPV-afdeling laat in de open brief weten dat de hulp niet ingeroepen wordt uit ontevredenheid over het werk van politiechef Fred Westerbeke of de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, maar omdat zowel de politie als de gemeenteraad het beste wil voor de burgers.

"Zonder krachtige ombuigingen blijft al het politiepersoneel in deze eenheid opnieuw en langdurig onder te grote druk prestaties nastreven, die nu en in de toekomst te veel (in- en externe) slachtoffers eisen", aldus Meijer.

Bij de open brief heeft de ANPV twee filmpjes gevoegd om de problemen toe te lichten. De bond vraagt de gemeenteraadsleden met suggesties te komen. Meijer hoopt dat dit helpt, zodat "de burger een (nog) betere politie zal zien en ervaren".