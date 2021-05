Bij een ongeval op de N57 ter hoogte van Hellevoetsluis is vrijdagmorgen een 39-jarige man uit Sommelsdijk overleden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond meldde een collega 's ochtends dat op de N57 ter hoogte van de Haringvlietdam een auto op zijn kant lag met daarin een bestuurder. De bestuurder zat bekneld. "Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek deze overleden."

Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen wat exact is gebeurd en wat de identiteit is van het slachtoffer. "Daar wordt nog onderzoek naar gedaan."