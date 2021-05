De bouw van het appartementencomplex Huis op Zuid zal eind dit jaar beginnen. Op de kruising van de Laan op Zuid met de Brede Hilledijk in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord komen 104 huurappartementen en 800 vierkante meter commerciële ruimte.

Het 50 meter hoge Huis op Zuid is ontworpen door architect Koen van Velsen en bestaat uit een mix van studio's en twee- en driekamerappartementen. Het ontwerp sluit aan op het naastgelegen sport- en zwemdeel, dat door Koen van Velsen Architecten is ontworpen en door de gemeente Rotterdam wordt gerealiseerd.

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen) laat weten blij te zijn dat de 104 woningen onder middenhuur vallen. "We werken aan een pilot waarin een deel van de woningen met voorrang wordt toegewezen aan onderwijzers, zorgverleners en politieagenten. Het is belangrijk dat zij hier kunnen werken én prettig en betaalbaar kunnen wonen, want deze groep is het fundament van onze stad", aldus Kurvers.

Huis op Zuid beschikt over een belangrijke sleutelfunctie in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), omdat het onder meer de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid verbindt.