Een bestuurder van een brommobiel reed dinsdagmiddag met 45 kilometer per uur over de A20 bij knooppunt Terbregseplein. Het voertuig is meegenomen door een berger van Rijkswaterstaat.

De bestuurder reed over een uitvoegstrook van het werkverkeer.

"Het voertuig zorgde voor wat snelheidsbeperking, maar niet voor vertraging", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.