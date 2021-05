Een 24-jarige man uit Geldrop is in de nacht van maandag op dinsdag in zijn billen gestoken op de Sibajakstraat in Rotterdam-Delfshaven. Volgens omstanders sloegen twee daders na de steekpartij op de vlucht. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politiewoordvoerder is de aanleiding voor de steekpartij nog onduidelijk.

De politie onderzoekt de zaak.