Als Feyenoord de finale van de play-offs voor Europees voetbal bereikt, dan wordt deze niet tegelijkertijd met de finale van het Eurovisie Songfestival gespeeld. Dat heeft de gemeente Rotterdam maandag aan de voetbalbond KNVB laten weten.

De gemeente vindt het niet wenselijk dat er zaterdagavond in De Kuip wordt gevoetbald als zo'n 3 kilometer verderop in Ahoy het Songfestival bezig is, omdat bij beide evenementen publiek aanwezig mag zijn. Het kan daardoor te druk worden in de stad.

De KNVB laat weten dat er momenteel naar een oplossing wordt gezocht. Dat is niet makkelijk, want volgens de reglementen is het eigenlijk niet toegestaan de wedstrijd te verplaatsen. Wel zou de wedstrijd op een andere locatie gespeeld kunnen worden. "We hopen snel duidelijkheid te kunnen geven."

Feyenoord speelt woensdag in De Kuip tegen Sparta Rotterdam in de halve finales van de play-offs om een Europees ticket. Als Feyenoord wint, speelt het de volgende wedstrijd wederom thuis. Als Sparta wint, dan wordt de finale buiten Rotterdam gespeeld tegen de winnaar van FC Utrecht-FC Groningen.