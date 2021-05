Twee mannen hebben maandagmiddag geprobeerd minstens zestien auto's van medewerkers van gevangenis De Schie in Rotterdam-West in brand te steken. Het duo besprenkelde de voertuigen met benzine. Twee auto's vatten daadwerkelijk kort vlam.

"We hopen dat de politie snel kan achterhalen wie het zijn geweest. Gezond en veilig werken staat bij ons voorop. Enige vorm van agressie en geweld richting ons personeel is onacceptabel", laat de woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen weten.

De beveiliging zag op de camerabeelden dat de twee verdachten op de parkeerplaats waren, waar alleen auto's van medewerkers staan. Door het snelle handelen van de beveiliging bleef de schade beperkt. De twee voertuigen die kort vlam vatten, konden snel worden geblust. Of er schade is aan de andere auto's, is nog onbekend. De brandweer kwam ter plekke om na te blussen.

De politie is een onderzoek begonnen en roept getuigen op zich te melden.