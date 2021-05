Een 59-jarige Rotterdammer is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekpartij tijdens een burenruzie op de Ellemare in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De veertigjarige buurman is aangehouden.

Agenten troffen het slachtoffer aan met een steekwond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer kan de politie nog niet veel zeggen.

De politie onderzoekt de zaak.